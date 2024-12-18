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Шалимов назвал игрока "Спартака", который стал главным разочарованием осени

Российский тренер Игорь Шалимов назвал игрока, который разочаровал в осенней части этого сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Разочарование — наверное, Антон Зиньковский. Видно, что парень нормальный, человеческие качества хорошие, есть потенциал, но не хватает умения его реализовать, не хватает злости и стремления воспользоваться своим шансом", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В сезоне-2024/2025 Антон Зиньковский принял участие в 13-ти матчах московского "Спартака" во всех турнирах и записал на свой счет 3 результативные передачи. Рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, контракт Антона с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что полузащитник может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно. По информации инсайдера Ивана Карпова, на полузащитника претендуют московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".

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