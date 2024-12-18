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Прудников: зачем Максименко куда-то переходить? Лучшие годы надо отдать "Спартаку"

Бывший тренер вратарей московского "Спартака" Алексей Прудников поделился своим мнением о возможном переходе голкипера красно-белых Александра Максименко в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Спартак"
"Зачем куда-то переходить, если он в "Спартаке" играет. Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то "ПСЖ"... Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать "Спартаку", тем более он воспитанник", — приводит слова Прудникова Legalbet.

Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". Действующий контракт между вратарем и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 млн евро.

В текущем сезоне Максименко в составе "Спартака" 18 раз появился на поле в официальных матчах. В 11 матчах ему удалось завершить игру без пропущенных голов, а в других 7 матчах все им было пропущено 14 голов. Кроме того, в 2024 году голкипер дебютировал в основном составе сборной России по футболу.

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