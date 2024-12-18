"Позиция правого защитника нуждается в усилении в "Зените". Мы видели много раз, что на ней выходили игроки, например, Мантуан, для которых эта позиция не является родной. Удивляет ли очередной возможный новичок из "Спартака"? Не думаю, что "Зенит" смотрит на то, откуда подписывает игроков. Если тренерскому штабу и руководству клуба характеристики Хлусевича подходят, то неважно, представляет ли он "Спартак" или другую команду", - приводит слова Радченко Metaratings.
По информации СМИ, петербургский "Зенит" изучает вариант с трансфером защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича. 23-летнего футболиста ранее включили в список восьми игроков, с которыми красно-белые планируют расстаться в зимнее трансферное окно.
Даниил Хлусевич выступает в составе московского "Спартака" с января 2022 года, когда красно-белые выкупили футболиста у тульского "Арсенала" за 3 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость правого защитника составляет 4 млн евро.
Радченко: если Хлусевич подходит "Зениту", то неважно, что он из "Спартака"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился своим мнением о возможном переходе в петербургский "Зенит" защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"