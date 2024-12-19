«Батраков провел первую часть РПЛ на феноменальном уровне. Для своего возраста у него очень приличные показатели. Конечно, Алексея можно назвать открытием года. А сейчас уже и не только открытием, но и одним из лучших игроков чемпионата», — отметил Тарханов в интервью с «РБ Спорт».
Алексей Батраков провёл 17 матчей за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Также воспитанник «Локомотива» стал самым молодым автором дубля в одной игре за свой клуб в XXI веке.
В СМИ уже появилась информация о том, что «Манчестер Сити» проявляет интерес к игроку. Текущая трансферная стоимость 19-летнего футболиста оценивается в 8 миллионов евро по данным интернет-портала Transfermarkt.
В декабре 2024 года Батраков получил премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку лиги.
Александр Тарханов: Батраков показывает феноменальный уровень в РПЛ
Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил выступления полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"