"Думаю, это нужно любой команде. Но тренер знает, какие позиции стоит усилить. Всегда нужны сильные игроки, "Спартак" подходит к этому здравомысляще. Если они не промахнутся с игроками, сделают точечные усиления, станут ещё сильнее", - цитирует Шаронова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Напомним, что этим летом команду возглавил Деян Станкович, которые ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Красно-белые вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову". Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в нижней сетке.
Бывший тренер "Рубина" Шаронов ответил на вопрос, нуждается ли "Спартак" в усилении
Российский тренер Роман Шаронов порассуждал о возможны приобретениях московского "Спартака" зимой.
Фото: ФК "Спартак"