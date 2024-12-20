- Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года — это Максим Глушенков из "Зенита". Он здорово играл на протяжении всего этого года. А в начале нынешнего сезона Максим забивал очень много голов и отдавал очень много результативных передач. Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков.
Нападающий Максим Глушенков пополнил состав "Зенита" в минувшее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В четырех стартовых турах этого сезона российской Премьер-лиги вингер отметился 7 забитыми голами и результативной передачей, среди которых был дуль и хет-трик. Также Глушенков записал на свой счет два мяча в матче против "Краснодара" за Суперкубок России (4:2). В 5-м туре чемпионата России футболист получил перелом запястья, а восстановившись повреждение бицепса бедра. Всего в активе форварда 10+2 в 14 матчах за сине-бело-голубых.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: лучший полузащитник в России по итогам 2024 года - это однозначно Глушенков
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой назвал лучшего хавбека РПЛ по итогам уходящего года.
Фото: ФК "Зенит"