"Я не футбольный эксперт. Эксперты по телевизору выступают. Глушенков хорошо вписался в игру "Зенита" и неплохо взаимодействовал с партнерами до того, как получил травму. Поэтому он много забивал и отдавал. Заметьте, "Зенит" потерял очки впервые в сезоне в игре, которую он пропустил", - цитирует Евсеева Metaratings.
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и подписал контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 14 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Краснодар", лидирующий в таблице чемпионата России, имеет в своем активе такое же количество баллов.
Евсеев: Глушенков хорошо вписался в игру "Зенита" и неплохо играл до травмы
Российский тренер Вадим Евсеев высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"