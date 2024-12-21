"Угальде — очень сильный и умелый игрок, но не думаю, что ему подходит английская лига. Он всё-таки гибкий и физический не очень мощный нападающий. Мне кажется, что Угальде больше подошли бы чемпионаты Испании и Италии", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро и не смог отличиться результативными действиями за красно-белых в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появилась информация, что костариканский нападающий интересен ряду клубов чемпионата Англии.
В этом сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Наумов: Угальде больше подошли бы чемпионаты Испании и Италии
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о нападающем "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"