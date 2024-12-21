"Для меня возможности и качества Дзюбы — не новость. Меня удивляет, что другие команды и футболисты, которые играют против него, не могут ничего противопоставить. Это значит, что уровень чемпионата России и футболистов не слишком высокого качества", - цитирует Гацкана "Чемпионат".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. Нападающий отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами в 11-ти встречах за тольяттинский клуб во всех турнирах.
После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Тольяттинцы сыграют на своем поле с московским "Спартаком" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Гацкан: если Дзюба показывает такой уровень, значит, уровень чемпионата России не слишком высокого качества
Экс-игрок "Спартака" Александр Гацкан высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"