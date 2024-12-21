"Джикия — не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас. Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации. Защитник — это многосторонний игрок, должен многими приёмами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич. А это всё пустышки", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Георгий Джикия в сентябре 2024 года подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". После перехода в составе нового клуба 31-летний защитник в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил одну желтую карточку.
Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с июля 2019 года. В текущем сезоне 25-летний защитник в общей сложности в составе "армейцев" принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
Пономарёв: Дивеев поинтереснее, чем Джикия или Бабич. А это всё пустышки
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв оценил выступление в текущем сезоне защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки"