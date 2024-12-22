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Агент 38-летнего Кулакова: Денис карьеру не закончил, находится в хорошей форме

Агент 38-летнего экс-защитника "Урала" Дениса Кулакова Антон Фарбер рассказал о текущей карьерной ситуации футболиста.
Фото: ФК "Урал"
- Денис тренируется индивидуально, находится в хорошей форме. Есть интерес от нескольких клубов. Карьеру не закончил, - передаёт слова Фарбера "Чемпионат".

38-летний правый защитник Денис Кулаков в июле 2024 года покинул екатеринбургский "Урал", за который выступал в течение девяти лет и был капитаном команды, и в настоящее время находится без клуба. В свой последний сезон в составе "шмелей" Кулаков провёл 34 матча во всех турнирах и отметился одним результативным пасом.

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