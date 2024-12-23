"Спартаку" нужен нападающий типажа Дзюбы, чтобы выходил со скамейки запасных и брал мощью уставшую оборону соперника, когда игра не складывается. Угальде — бесспорный первый номер, но у него нет достойного сменщика", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Этим летом команду возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Команда сербского специалиста сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Мостовой: "Спартаку" нужен нападающий типажа Дзюбы
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, какое усиление необходимо московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Акрон"