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Семенов: "Ахмату" нужно улучшить игру в обороне, много пропускают

Экс-футболист "Ахмата" Андрей Семенов высказался о выступлении грозненской команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Ну, кстати, и забивают мало. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, "Ахмат" останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы, - передает слова Семенова Legalbet.

"Ахмат" в текущем сезоне в 18 турах одержал две победы и потерпел девять поражений, в семи поединках грозненцы поделили очки с соперниками. В первом матче после зимнего перерыва "Ахмат" на своем поле примет казанский "Рубин", матч пройдет 1 марта 2025 года.

Семенов выступал за "Ахмат" с 2014 по 2024 год. В общей сложности защитник провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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