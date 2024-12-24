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Глушаков - о неудачном отрезке "Зенита": тут всё закономерно

Экс-футболист столичного "Спартака" Денис Глушаков высказался о неудачном осеннем отрезке "Зенита".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Что случилось с "Зенитом"? Недооценка соперников. Им очки нужны были больше, чем "Зениту". Наверное, поэтому "Зенит" подраслабился и проиграл два матча подряд. Тут всё закономерно: кто выкладывается на поле, соблюдает футбольную дисциплину всю игру, тот и добивается результата, - цитирует Глушакова "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" в декабре потерпел два поражения подряд. 1 числа коллектив Сергея Семака уступил "Крыльям Советов" (2:3), а спустя шесть дней проиграл "Акрону" (1:2). В активе "Зенита" 39 очков, клуб с берегов Невы располагается на второй строчке в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ после 18 туров "Краснодар".

В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые на своем поле примут столичный ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта 2025 года.

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