— Вас не смущает тот фидбек, который дает по нему [агент Павел Андреев - прим. ред.] г-н Федорищев?
— Для меня главное, что происходит в "Спартаке". А в "Спартаке" ни у Андреева, ни у других агентов не получится диктовать условия, навязывать нам каким-то образом нерыночные отношения.
Кроме того, Малышев рассказал, что сотрудничество между московским "Спартаком" и агентством Павла Андреева является "простым и понятным".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскритиковал работу Андреева и высказал недовольство тем форматом, в котором его агенство сотрудничает с самарским футбольным клубом "Крылья Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор Малышев: агенту Андрееву не получится диктовать условия "Спартаку"
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о сотрудничестве красно-белых с футбольным агентом Павлом Андреевым.
Фото: ФК "Спартак"