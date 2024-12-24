"Было сообщение о том, что уже продвинутая стадия переговоров по поводу Глебова? Это неправда", - приводит "РБ Спорт" слова Гафина.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" начало обсуждение с руководством "Ростова" возможную покупку опорного полузащитника Данила Глебова.
Глебов является воспитанником Академии столичного "Локомотива" и действующим капитаном ростовчан. В нынешнем сезоне хавбек провел 23 матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Контракт 25-летнего игрока с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.
В "Динамо" опровергли информацию о переговорах с "Ростовом" по Глебову
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на информацию, что клуб начал переговоры по трансферу хавбека "Ростова" Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"