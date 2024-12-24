"Я с разной степени регулярности общаюсь с Арсеном. У Захаряна на сегодняшний день есть задача — вернуться на поле и получить первые минуты игрового времени в "Реале Сосьедад" в этом сезоне. Чего я ему и желаю. Но в случае, если обстоятельства изменятся, мы всегда будем рады Арсену. Он знает, что "Динамо" — это его родной дом", - приводит слова Гафина "РБ Спорт".
Арсен Захарян является воспитанником самарского футбола. В 14 лет перешел в академию московского "Динамо", за которое он выступал до 2023 года, когда его за 13 млн евро выкупил испанский "Реал Сосьедад".
В текущем сезоне российский полузащитник ещё ни разу не принимал участие в официальных матчах, так как в конце июля во время предсезонных сборов он получил травму, которая потребовала оперативного вмешательства.
Гафин: будем рады Захаряну. "Динамо" — это его родной дом
Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о том, как связывался с российским полузащитником испанского "Реала Слсьедад" Арсеном Захаряном.
Фото: ФК "Динамо" Москва