"Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных", - приводит слова Дюкова "РИА Новости".
Начиная с февраля 2022 года, сборная России по футболу проводит исключительно товарищеские матчи, так как ФИФА и УЕФА отстранили ее т участия в международных турнирах, которые проходят под их эгидой. В 2024 году россияне сыграли 5 матчей (против сербов, белорусов, вьетнамцев, брунейцев и сирийцев), в которых было одержано пять сухих побед с общим счётом 26:0.
Сборная России в марте и июне 2025 года сыграет с европейским сборными
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планах проведения в первой половине 2025 года товарищеских матчей сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу