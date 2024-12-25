"Не вижу ничего критичного и катастрофичного. Обыкновенный, хороший для нашего футбола игрок", - цитирует Игнатьева "СЭ".
В текущем сезоне Бителло провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 12 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бителло может перейти в один из клубов бразильской Серии А.
Игнатьев высказался о возможном уходе Бителло из "Динамо"
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе Бителло из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"