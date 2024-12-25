"Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе. Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока — легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти. А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано", - приводит слова Мостового "СЭ".
Манфред Угальде стал игроком московского "Спартака" в январе 2024 года, когда команду тренировал испанский специалист Гильермо Абаскаль, который в апреле 2024 года был отправлен руководством клуба в отставку из-за неудовлетворительных результатах команды. Пока он был главным тренером "Спартака", Угальде отметился лишь одним забитым голом.
В сезоне-2024/25 нападающий сборной Коста-Рики забил 15 голов в 18 турах Российской Премьер-Лиги и ушел на зимний перерыв лидером гонки бомбардиров чемпионата России.
Мостовой — о словах Абаскаля про Угальде: с деньгами можно и Месси найти
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал заявление бывшего наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля, что это он нашел для клуба нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"