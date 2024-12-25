"Да любая, на самом деле. И Испания, и Германия, и Франция. Он может уехать в любую лигу, а там уже смотреть, где будут лучше предложения. Потому что уехать и сидеть – это не то, что нужно молодому футболисту. Нужно играть. Поэтому необходимо сделать правильный выбор", - приводит слова Булыкина Metaratings.
Ранее Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, заявил о желании форварда в 2025 году перейти в хороший клуб из Европы. Тюкавин является воспитанником бело-голубых, и его действующий контракт с москвичами рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 миллионов евро.
Булыкин: Тюкавин может уехать в любую европейскую лигу
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением, какая европейская лига подойдёт нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо" Москва