"Никакого багажа Аленичева и Абаскаля не было. В противном случае их бы разрывали работодатели, звали в другие клубы с одной просьбой: "Создай нам багаж – мы станем чемпионами". Так что я в багаж не верю. Любой грамотный тренер за две недели поймет, что нужно поменять в игре своей команды и начнет ее менять", - приводит слова Попова "Евро-Футбол.Ру".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года до апреля 2024 года, когда его уволило руководство клуба из-за неудовлетворительных результатов команды. Напомним, "Спартак" в сезоне-2022/23 занял третье место в турнирной таблице, а в сезоне-2023/24 - пятое место.
В недавно опубликованном интервью испанский специалист заявил, что сегодняшняя команда "Спартака" была полностью создана его тренерским штабом. При этом красно-белые с мая 2024 года имеют нового главного тренера - серба Деяна Станковича.
Попов: никакого багажа Аленичева и Абаскаля в "Спартаке" не было
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов отреагировал на заявление экс-наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля о том, что текущие успехи красно-белых - это заслуга его штаба.
Фото: ФК "Спартак"