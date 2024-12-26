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Радченко высказался о возможном трансфере Помазуна из ЦСКА в "Спартак"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в "Спартак".
Фото: ФК "Урал"
- Со стороны болельщиков может быть критика в сторону Помазуна, но это будет очередная боевая единица, которая станет помогать "Спартаку". Если Илья будет выручать, критика фанатов изменится в обратную сторону, - цитирует Радченко "Чемпионат".

Ранее в СМИ была информация, что Помазун может пополнить состав "Спартака" этой зимой. Агент футболиста Алексей Сафонов позже опроверг это, заявив, что с ним никто не связывался на предмет возможного перехода.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне футболист не выходил на поле. В сентябре ЦСКА отстранил его от тренировок после слов вратаря о том, что он готов перейти в "Спартак". Футболист ранее долгое время выступал за "Урал" на правах арендного соглашения.

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