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Аршавин рассказал, куда пропал из медийного поля Владимир Быстров

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, куда пропал из медийного поля его бывший партнер по национальной команде Владимир Быстров.
Фото: "Матч ТВ"
- Володя определённое время находится в Дубае. Были предпосылки для его отъезда в Дубай. Желаю ему всего хорошего, надеюсь, всё задуманное осуществится. Но я хотел бы, чтобы он вернулся к нам, - передает слова Аршавина "Чемпионат".

Напомним, Аршавин и Быстров вместе играли в составе "Зенита" и сборной России. В активе Быстрова 197 матчей за "Зенит" и 25 забитых мячей. В составе сборной России он провел 47 игр и четыре раза поразил ворота соперника. В 2018 году футболист завершил карьеру футболиста.

После 18 туров в этом сезоне РПЛ лидирует "Краснодар", набравший 39 очков. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Спартак", у которого 39 и 37 баллов соответственно. РПЛ возобновится в конце февраля 2025 года.

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