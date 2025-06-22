- От сезона "Спартака" есть осадочек. Но, опять же, тренеру надо дать поработать, чтобы увидеть результат. Команда на отрезке показывала симпатичный футбол. Если они сумеют пройти весь чемпионат на таком уровне, то это претендент на золото. Это тренерская история. Он подкрутит моменты, и мы увидим интересную конкуренцию в чемпионате, это сто процентов.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом прошлого года. В минувшем сезоне красно-белые финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице. Подопечные Станковича набрали 57 очков в 30 матчах и отстали от призовой тройки всего на два балла. Также "Спартак" дошел до финала Пути регионов Кубка России, где уступил "Ростову" со счетом 1:2.
Напомним, 25 мая столичный клуб официально объявил о продлении контракт с 46?летним сербским специалистом. Новое соглашение Станковича рассчитано до лета 2027 года.
Источник: "Матч ТВ"
Сычев: от сезона "Спартака" есть осадочек. Но Станковичу надо дать поработать
Экс-форвард "Спартака" Дмитрий Сычев высказался о работе главного тренера московской команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"