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Файзуллаев: незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о своей популярности в Узбекистане.
Фото: ПФК ЦСКА
— Тебя часто узнают в Узбекистане?

— Да, много подходят, фоткаются. В заведениях могут сделать комплимент от шефа. Но самое смешное, когда абсолютно незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями — причем в разговорах с моими реальными родственниками. (смеется), - сказал Файзуллаев в интервью Sport24.

Аббосбек Файзуллаев перешел в московский ЦСКА из узбекистанского "Пахтакора" прошлым летом за 500 тысяч евро.

Всего нападающий провел за московский клуб во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 20 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Файзуллаева 23 матча в составе сборной Узбекистана и 7 забитых голов.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Зенитом".

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