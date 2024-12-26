— Тебя часто узнают в Узбекистане?
— Да, много подходят, фоткаются. В заведениях могут сделать комплимент от шефа. Но самое смешное, когда абсолютно незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями — причем в разговорах с моими реальными родственниками. (смеется), - сказал Файзуллаев в интервью Sport24.
Аббосбек Файзуллаев перешел в московский ЦСКА из узбекистанского "Пахтакора" прошлым летом за 500 тысяч евро.
Всего нападающий провел за московский клуб во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 20 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Файзуллаева 23 матча в составе сборной Узбекистана и 7 забитых голов.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Зенитом".
Файзуллаев: незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями
Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о своей популярности в Узбекистане.
Фото: ПФК ЦСКА