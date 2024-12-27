- Промес - настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушёл из команды. Думаю, он вряд ли вернётся, но для клуба он - знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах, - цитирует Жукова "ВсеПроСпорт".
Промес впервые перешел в "Спартак" летом 2014 года и выступал за клуб до 2018 года, выиграв с красно-белыми золотые медали РПЛ. В 2021 году футболист вернулся за "Спартак" и выступал за клуб до 2024 года. Сейчас нидерландец играет в составе "Юнайтед" из Дубая.
Напомним, весной этого года Промеса задержали в Дубае. В Нидерландах футболиста приговорили к шести годам тюрьмы.
Александр Жуков: Промес - настоящий спартаковец. Жалко, что он ушёл из команды
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о бывшем форварде столичного "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"