- Мы признаем решение руководящих органов РФС. Клуб полностью готов к выполнению своих обязательств. Их сроки выяснятся в ближайшее время. Все проблемы будут решены. В межсезонье и весеннюю часть сезона вступим готовыми.
Напомним, в четверг, 26 декабря, в связи с задолженностью по трансферным и зарплатным платежам Российский футбольный союз принял решение о запрете на регистрацию новых футболистов для команды "Химки". Речь идет о долге перед "Зенитом", за аренду вингера Зелимхана Бакаева, "Локомотивом" и экс-игроком красно-черных Юрием Журавлевым.
Источник: "СЭ"
"В межсезонье и весеннюю часть сезона вступим готовыми". В "Химках" прокомментировали запрет на трансферы
Пресс-служба "Химок" ответила на запрет от РФС на регистрацию новых футболистов из-за долгов.
Фото: ФК "Химки"