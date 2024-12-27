Есть ли сейчас в России футболисты с таким же хорошим пасом, как у меня? Батраков в последнее время может этим отличаться. Еще кто-нибудь? Таким, как я, нет. Батраков близок", - цитирует Широкова Metaratings.
Роман Широков играл на позиции полузащитника и провел 226 матчей за различные клубы в российской Премьер-Лиге, в которых он записал на свой счет 47 голов и сделал 30 результативных передач. В составе национальной сборной России бывший хавбек отметился 13 забитыми мячами и 13 голевыми ассистами в 57 играх.
В активе атакующего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в текущем сезоне 11+8 по системе гол плюс пас в 23 матчах.
Широков - о Батракове: в России нет игроков с таким пасом, как у меня, но он близок
Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что хавбек "Локомотива" Алексей Батраков обладает похожим на него качеством передач.
Фото: телеграм-канал сборной России