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Кассьерра может перейти из "Зенита" в клуб бразильской Серии А

По информации СМИ, колумбийский нападающий петербургского "Зенита" может покинуть команду.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что 27-летним футболистом интересуются несколько бразильских клубов.

Матео Кассьерра выступает за "Зенит" с июля 2022 года, когда петербуржцы его выкупили у футбольного клуба "Сочи" за 4,5 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 млн евро.

В текущем сезоне Кассьерра в составе "Зенита" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 4 голевые передачи.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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