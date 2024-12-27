Сообщается, что 27-летним футболистом интересуются несколько бразильских клубов.
Матео Кассьерра выступает за "Зенит" с июля 2022 года, когда петербуржцы его выкупили у футбольного клуба "Сочи" за 4,5 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 млн евро.
В текущем сезоне Кассьерра в составе "Зенита" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 4 голевые передачи.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Кассьерра может перейти из "Зенита" в клуб бразильской Серии А
По информации СМИ, колумбийский нападающий петербургского "Зенита" может покинуть команду.
Фото: ФК "Зенит"