- Желаю РПЛ в 2025 году приобретать зрительский интерес. Мы играем для болельщиков, так что самое главное пожелание, чтоб наш футбол развивался, а на игры приходило больше болельщиков. Надо, чтоб в 2025 году интерес к футболу был на более высоком уровне. И хочется, чтоб российский футбол вернулся в футбол международный, - передаёт слова Ташуева Metaratings.ru.
С марта 2023 года продажа билетов на матчи Российской премьер-лиги на всех стадионах осуществляется только при наличии у покупателя так называемого Fan ID - цифрового паспорта болельщика, действие которого может быть приостановлено правоохранительными органами во внесудебном порядке. Введение Fan ID при вело к полному бойкоту матчей РПЛ со стороны фанатских объединений и резко снизило общую посещаемость матчей чемпионата страны.
Ташуев: желаю РПЛ в 2025 году приобретать зрительский интерес
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал, чего желает в 2025 году российскому футболу.
Фото: РИА Новости