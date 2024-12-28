- Мне сложно судить, я же не нахожусь в управлении УЕФА. Ясно, что наш бан несправедлив, но он не зависит от нас. Ближе мы к возвращению или нет, я не знаю. Вообще складывается странная ситуация. Какие-то федерации допускают, какие-то - нет. Но мы всегда должны поднимать уровень футбола, чтоб вернуться на международную арену готовыми. Нас ничего не остановит, - цитирует Ташуева Metaratings.ru.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА, принятыми по политическим причинам. Команды РПЛ в сезоне-2024/2025 пропускают третий полный еврокубковый сезон, сборная России имеет возможность играть только в товарищеских матчах.
Ранее стало известно, что сборная России не допущена к европейскому отборочному турниру Чемпионата мира-2026, до этого подопечные Валерия Карпина пропустили стыковые матчи к ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций УЕФА.
Ташуев: бан российского футбола несправедлив, но он не зависит от нас
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, стало ли ближе возвращение российского футбола в международный в 2024 году.
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