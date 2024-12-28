- Идем вперед согласно графику, даже где-то его немножко опережаем. Потому что погода в Махачкале сейчас более-менее нормальная. Планируем, что первую игру сможем сыграть на нем 28 февраля с "Локомотивом". Других вариантов даже не рассматриваем, все делаем для этого.
В декабре начались работы по замене газона и инженерных систем на футбольном поле стадиона "Анжи Арена" в Каспийске, который является домашним для махачкалинского "Динамо". В рамках проекта также планируется обновить резервное поле, где тренируются игроки основной команды, и синтетическое покрытие в чаше стадиона вокруг основного поля.
Махачкалинцы начнут весеннюю часть текущего сезона РПЛ домашним матчем против московского "Локомотива" в рамках 19-го тура, который состоится 28 февраля.
Источник: "Матч ТВ"
Газизов - о замене газона на "Анжи Арене": идем согласно графику, даже где-то его опережаем
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал, что клуб должен успеть завершить все работы с полем к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала