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"Матч со сборной России невозможен в нынешней ситуации". В Турции отреагировали на слова министра спорта РФ Дегтярёва

Матч-агент ФИФА Реджеп Ясакан, который занимается организацией матчей сборной Турции, рассказал, что игра с Россией на данный момент невозможна.
Фото: сборная России
- Технически в ближайшее время нет возможности организовать матч сборных России и Турции. Это невозможно в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два товарищеских матча, соперники пока неизвестны, но это точно не Россия.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что сборная Турции проявляет интерес к проведению товарищеского матча с командой России. По его словам, Российский футбольный союз и Турецкая футбольная федерация ведут переговоры о проведении этой встречи в следующем году.

Источник: "Матч ТВ"

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