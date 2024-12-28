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Губернатор Федорищев заявил, что за счет 800 млн рублей "Крыльев Советов" в Самарской области построят спортобъекты

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"У команды бюджет на уровне топ-6 - топ-8 команд в стране, очень большой. Нет у команды проблем, я торжественно заявляю, что мы смогли со счетов команды перераспределить те самые 800 млн рублей, которые просто болтались на счету, не работали. А теперь работают, строим 100 площадок для массового спорта в регионе", - приводит слова Федорищева ТАСС со ссылкой на эфир программы "Очная ставка" на т/к "Губерния".

В текущем сезоне самарский футбольный клуб "Крылья Советов" под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным в 18 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью, потерпел 10 поражений (разница мячей составила 19:29). Тем самым, волжане набрали 18 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Кроме того, "Крылья Советов" на стадии группового этапа Пути РПЛ прекратили своё выступление в Кубке России.

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