Всего указано 24 кандидата в Исполком РФС. Причём в этом списке нет экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна. 68-летний бизнесмен входил в состав исполкома РФС с февраля 2021 года, так как на тот момент он был избран в качестве владельца футбольного клуба. Но в августе 2022 года 100% акций "Спартака" были приобретены "Лукойлом", и Федун сложил с себя полномочия президента клуба.
Выборы нового состава исполкома пройдут во время конференции РФС, которая состоится 2 февраля 2025 года.
Источник: официальный сайт РФС
Стали известны кандидаты в Исполком РФС - Федуна в списке нет
Российский футбольный союз опубликовал единый список кандидатов в исполнительный комитет футбольной организации.
Фото: Global Look Press