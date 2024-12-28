"Работает директор. Тренер [Игорь] Осинькин продолжает тренировать. Что ожидает нас? Будем надеяться, что яркие победы. Все возможности есть, бюджеты огромные, бери и твори", - приводит слова Федорищева ТАСС со ссылкой на эфир программы "Очная ставка" на т/к "Губерния".
Кроме того, Федорищев отметил, что перед тренером поставлена задача - завершить сезон Российской Премьер-Лиги в топ-8 турнирной таблицы. В настоящее время команда после 18-го тура РПЛ с 18-ю набранными очками располагается на десятом месте.
Более того, со слов нынешнего губернатора области, предыдущий глава региона прямо и косвенно выделял на клуб 2 млрд рублей. Хотя на клубной базе отсутствуют котельная, нормальный тренажерный зал, а также диагностическое оборудование стоимостью 2 млн рублей.
Губернатор Федорищев - о перспективах "Крыльев Советов": бюджеты огромные, бери и твори!
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о выступлении в текущем сезоне РПЛ самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"