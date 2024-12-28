"В "Зените" нужно доказывать свою состоятельность в каждой игре. Если в "Спартаке" он забивал в лучшем случае через матч, то здесь требуется гораздо большая стабильность и острота. В каждом туре либо гол, либо результативная передача. У Соболева, как мы видим, пока нет ни того, ни другого…", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".
Нападающий Александр Соболев после того, как провёл в составе московского "Спартака" 4,5 сезонов, в августе 2024 года перешёл в петербургский "Зенит", с которым заключил контракт на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год.
После перехода 27-летний нападающий в составе сине-бело-голубых 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых он смог забить 2 гола и отдать партнеру по команде 1 голевую передачу.
Хомуха: если в "Спартаке" Соболев забивал через матч, то в "Зените" требуется большая стабильность
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением, не стал ли уровень петербургского "Зенита" слишком высоким для нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"