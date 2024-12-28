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Агент Барбоза: "Монако" – это не лучший вариант для Угальде

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о возможном переходе коста-риканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде в "Монако".
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что это лучший, но это хороший вариант. Здесь еще есть другие факторы. Главное, чтобы и "Спартак", и сам игрок были заинтересованы в сделке. "Монако" – это престижный клуб Европы", - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днем".

Ранее в СМИ появилась информация, что "монегаски" проявляют большой интерес к форварду сборной Коста-Рики. При этом контрактом нападающего со "Спартаком" предусмотрена сумма компенсации за его переход в европейский клуб в размере 30 млн евро.

Срок соглашения Угальде с красно-белыми истекает 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро. В текущем сезоне на его счету 22 сыгранных матча, 16 забитых голов и 3 голевые передачи.

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