"Не думаю, что это лучший, но это хороший вариант. Здесь еще есть другие факторы. Главное, чтобы и "Спартак", и сам игрок были заинтересованы в сделке. "Монако" – это престижный клуб Европы", - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что "монегаски" проявляют большой интерес к форварду сборной Коста-Рики. При этом контрактом нападающего со "Спартаком" предусмотрена сумма компенсации за его переход в европейский клуб в размере 30 млн евро.
Срок соглашения Угальде с красно-белыми истекает 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро. В текущем сезоне на его счету 22 сыгранных матча, 16 забитых голов и 3 голевые передачи.
Агент Барбоза: "Монако" – это не лучший вариант для Угальде
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о возможном переходе коста-риканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде в "Монако".
Фото: ФК "Спартак"