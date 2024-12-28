- Я хотел бы высказаться в их поддержку: это тоже люди, которые могут ошибаться. Плюс есть видеоассистенты, эксперты. Постоянно внедряются новые правила, меняются трактовки. Не знаю, как в их головы вмещает столько информации. Работу судей тоже надо уважать. А у нас привыкли их только критиковать, - передает слова защитника "Ростова" "Чемпионат".
32-летний Чернов выступает за донскую команду с лета 2022 года, перейдя на правах аренду из "Краснодара". В июне 2023 года защитник заключил с "Ростовом" трехлетнее соглашение.
В общей сложности Чернов провел за "Ростов" 120 матчей, забил три гола и сделал девять результативных передач на партнеров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.
В текущем сезоне РПЛ Чернов выходил на поле в составе "Ростова" в пяти матчах и получил одну желтую карточку. "Ростов" с 26 баллами в активе занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Защитник "Ростова" Чернов: судьи - это тоже люди, которые могут ошибаться
Футболист "Ростова" Евгений Чернов высказался в поддержку российских судей.
Фото: Официальный сайт РПЛ