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Источник: полузащитник "Зенита" отказался от аренды в "Кайрат"

Хавбек "Зенита" Дмитрий Васильев не захотел переходить в "Кайрат".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, опорный полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев отказался от перехода на правах аренды в "Кайрат". Сообщается, что несколько клубов РПЛ рассматривают вариант с арендой 20-летнего хавбека молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне Васильев принял участие в двух матчах за "Зенит" в РПЛ и провел на поле лишь шесть минут. Также в его активе 6 игр в Кубке России, где опорник отличился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает футболиста, чей контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz

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