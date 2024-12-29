По информации источника, опорный полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев отказался от перехода на правах аренды в "Кайрат". Сообщается, что несколько клубов РПЛ рассматривают вариант с арендой 20-летнего хавбека молодежной сборной России.
В нынешнем сезоне Васильев принял участие в двух матчах за "Зенит" в РПЛ и провел на поле лишь шесть минут. Также в его активе 6 игр в Кубке России, где опорник отличился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает футболиста, чей контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, в 700 тысяч евро.
Источник: Legalbet.kz
Источник: полузащитник "Зенита" отказался от аренды в "Кайрат"
Хавбек "Зенита" Дмитрий Васильев не захотел переходить в "Кайрат".
Фото: ФК "Зенит"