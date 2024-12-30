"Я не вижу плюсов. Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он [уровень - прим. ред.] объективно упал", - приводит слова Самедова "Чемпионат" со ссылкой на подкаст, опубликованный на YouTube-канале Фёдора Смолова.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар". На втором месте перед зимней паузой расположился действующий чемпион России петербургский "Зенит". Третьим с отставанием в 2 очка идёт московский "Спартак".
Самедов: не вижу плюсов в РПЛ. Уровень объективно упал
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов поделился своим мнением, есть ли плюсы в нынешнем чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Факел"