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Самедов: не вижу плюсов в РПЛ. Уровень объективно упал

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов поделился своим мнением, есть ли плюсы в нынешнем чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Факел"
"Я не вижу плюсов. Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он [уровень - прим. ред.] объективно упал", - приводит слова Самедова "Чемпионат" со ссылкой на подкаст, опубликованный на YouTube-канале Фёдора Смолова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар". На втором месте перед зимней паузой расположился действующий чемпион России петербургский "Зенит". Третьим с отставанием в 2 очка идёт московский "Спартак".

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