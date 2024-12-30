"Я думаю, что основное, с чего такая точка невозврата была, что он [Силкин - прим. ред.] зимой или во время отпуска, или там по совету его помощника легендарного, из-за которого всё во многом начало ломаться, он стал верить в то, что он тренер и что успех этой команды во многом с ним связан. Он уже приехал на сборы, мне кажется, с таким посылом, что давайте, ребят, я тут сейчас буду делать, как бы я тут из вас футболистов делаю", - приводит слова Смолова "Чемпионат" со ссылкой на подкаст, опубликованный на его YouTube-канале.
Сергей Силкин был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" 21 апреля 2011 года, а утверждён в этой должности - 21 июня 2011 года. Под его руководством бело-голубые заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав на 1 очко от третьего места и на 3 очка от второго места. Кроме того, "Динамо" дошло до финала Кубка России, где проиграло казанскому "Рубину" со счётом 0:1ю
7 августа 2012 года после неудачного начала сезона Силкин подал в отставку.
Смолов - о "Динамо" в сезоне-2011/12: точка невозврата была зимой, когда Силкин поверил в то, что он тренер
Бывший нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов высказался о работе главного тренера бело-голубых Сергее Силкине в сезоне-2011/12.
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