"Очень хочется, чтобы в 2025 году мы чаще видели таких игроков, как Батраков, чтобы в РПЛ появилось как можно больше таких ребят. Чтобы наши молодые воспитанники раскрывались, показывали себя в топ-клубах. То же самое можно сказать и про наших тренеров", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Непомнящий: очень хочется, чтобы в 2025 году мы чаще видели таких игроков, как Батраков
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, каких футболистов хочет видеть в РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив"