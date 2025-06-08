"Это беспочвенные фантазии", - передает слова Медведева Sport24.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Зенит" проявляет серьезный интерес к атакующему полузащитнику московского "Локомотива" и сборной России Алексею Батракову.
Действующее трудовое соглашение 19-летнего хавбека с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2027 года. Ранее агент игрока сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о подписании с красно-зелеными нового контракта.
Медведев прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Батракову
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе к игроку "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"