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Медведев прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Батракову

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе к игроку "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это беспочвенные фантазии", - передает слова Медведева Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Зенит" проявляет серьезный интерес к атакующему полузащитнику московского "Локомотива" и сборной России Алексею Батракову.

Действующее трудовое соглашение 19-летнего хавбека с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2027 года. Ранее агент игрока сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о подписании с красно-зелеными нового контракта.

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