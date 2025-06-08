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В Белоруссии ожидают аншлаг на предстоящий матч со сборной России

В Федерации футбола Белоруссии ожидают аншлага на предстоящий товарищеский матч со сборной России.
Фото: РФС
"Новая арена рассчитана на 33 тысячи зрителей. По состоянию на утро воскресенья было реализовано более 15 тысяч билетов. Надеемся, что до вторника и оставшиеся билеты будут раскуплены", - приводит слова пресс-службы Федерации футбола Белоруссии "Чемпионат".

Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет на выезде в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Встреча состоится на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня.

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1) в "Лужниках", до этого национальная команда России одержала восемь сухих побед в восьми товарищеских встречах.

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