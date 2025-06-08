"Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день "Локомотив" не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб", - цитирует агента Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Зенит" всерьез заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
В этом сезоне Батраков записал в свой актив 15 голов и 10 ассистов в 37 матчах за московскую команду. Контракт игрока сборной России с красно-зелеными действует до лета 2027 года.
Агент Батракова - о "Зените": много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские
Агент хавбека "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"