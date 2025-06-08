- По поводу интереса со стороны "Урала" у меня нет никакой информации. Прочитал об этом в прессе. Да, мы близко знакомы с Григорием Викторовичем Ивановым, пообщались после матча. Но ни клуб, ни агенты по поводу «Урала» ко мне не обращались.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Ташуев является одним из кандидатов на должность главного тренера екатеринбургского "Урала".
Ташуев в минувшем сезоне работал в грозненском "Ахмате", который возглавлял с 3 сентября 2024 по 28 мая 2025 года. Он подал в отставку после первого проигранного переходного матча против "Урала" (1:2). Ранее специалист работал в воронежском "Факеле" и ряде других клубов.
Источник: Sport24
Ташуев: об интересе "Урала" прочитал в прессе. Ко мне никто не обращался
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал информацию, что он может возглавить "Урал".
Фото: ФК "Ахмат"