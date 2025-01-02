"За календарный год трудно кого-то выделить, потому что не было явного лидера на протяжении всего отрезка. Да, можно отметить Глушенкова, хотя мне Кордоба тоже нравится", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года. По итогам сезона-2023/2024 нападающий стал лучшим ассистентом чемпионата России.
В текущем сезоне Глушенков провел во всех турнирах 14 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ в 2024 году
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин назвал лучшего игрока российского чемпионата в 2024 году.
Фото: ФК "Зенит"