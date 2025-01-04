"Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность — можно будет размышлять. Думаю, "Спартак" вернет легенду", - цитирует Ещенко "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский нападающий Квинси Промес этой зимой может вернуться из ОАЭ в Россию. Игрок провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. На данный момент Квинси Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт нападающего рассчитан до конца сезона.
На данный момент московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Ещенко - о Промесе: "Спартак" вернет легенду
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Фото: ФК "Спартак"